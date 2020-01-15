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ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:12 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أفادت صحيفة واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية.

وأوضحت أنه سيتم فرض الرسوم الجمركية، إذا لم تتهم الدول الأوروبية إيران بخرق الاتفاق النووي لعام 2015.

وأمس الثلاثاء، رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأرجعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.

وآلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.

وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

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وارادات فض النزاع النووي سيارات أوروبية رسوم جمركية دونالد ترامب الات آفا

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