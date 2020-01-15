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الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد حتى الأحد المقبل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:31 م
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أمطار
أمطار
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجة الحرارة والتقلبات الجوية في مثل هذا التوقيت أمر طبيعى، خاصة أن شهر يناير أبرد شهور السنة.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن حالات عدم الاستقرار ستستمر معنا إلى يوم الأحد المقبل، وسنشهد سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ولفت إلى أن الجميع سيشعر بهذه الأمطار خاصة يوم السبت، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح سيزيد من إحسانا بالبرودة خلال الفترة المقبلة.

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