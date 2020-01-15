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وزارة الهجرة: بعض الشباب استجابوا لمبادرة مراكب النجاة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:30 م
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الدكتور صابر سليمان
الدكتور صابر سليمان
داليا الحسين
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قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مبادرة "مراكب النجاة" جاءت بتكليف رئاسي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن وزيرة الهجرة قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عمل لتنفيذ المبادرة.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على "dmc"، مساء الأربعاء، أن المبادرة تستهدف فئة الشباب خاصة من التعليم الفني، منوهًا إلى أن المبادرة تتضمن توعية مكثفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لعقد ندوات للتوعية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وطرق الأبواب والتعاون مع الرائدات الريفيات من أجل التوعية، لافتًا إلى أن المؤشرات إيجابية جدًا حتى الآن.

وتابع: "مبادرة مراكب النجاة تتضمن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك عرض البدائل الإيجابية والآمنة، كما يتم عرض الفرص المتاحة بكل محافظة"، لافتا إلى أن بعض الشباب استجابوا وتغيرت أفكارهم تجاه الهجرة غير الشرعية، واتجهوا للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الهجرة مراكب النجاة السيسي الدكتور صابر سليمان أخبارمصر

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