غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

وسبق أن أفادت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن انطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، اليوم الأربعاء، واعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين، في حين سقط صاروخان في منطقة خالية.

وسمع صوت صافرات الإنذار، في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونقلت مصادر مطلعة أن سكان المنطقة في جنوب إسرائيل سمعوا دوي انفجارات، وفق ما ذكر موقع "آي 24".

وسقط الصاروخين الآخرين في منطقة مفتوحة. وقالت المصادر إن "إطلاق الصواريخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. لقد تمكن الدفاع الجوي من إصابة صاروخين منها.

وكانت صافرات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات غلاف غزة، أعقب ذلك سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق.