رسميًا.. مدافع برشلونة ينتقل إلى شالكه

تعاقد نادي شالكه الألماني مع المدفع الفرنسي جان كلير توديبو قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وجاء تعاقد النادي الألماني مع المدافع الفرنسي الشاب عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي وقعت عليه.



وانضم توديبو إلى نادي شالكه الألماني على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.



ورحل توديبو عن برشلونة بعدما انتقل إليه في يناير الماضي دون أن يحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الكتالوني.