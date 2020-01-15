تعرف على فوائد السمسم الصحية





يعد السمسم من أقدم التوابل التي عرفتها البشرية، إذ يعود استخدامه إلى نحو 1600 عام قبل الميلاد، وتعد كل من الهند وبورما والصين والسودان من الدول الاكثر إنتاجاً له في العالم، إذ تنتج نحو 68% من كامل إنتاجه في العالم.





ويتم زراعة السمسم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية الدافئة في جميع أنحاء العالم، ويدخل السمسم في الكثير من الأطباق والمخبوزات والحلويات، كما تصنع منه الطحينة.





*ومن أبرز فوائد السمسم الصحية:

يعد السمسم مهدئ طبيعي للأعصاب، ويساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، كما يعزز من صحة العظام والمفاصل، ويحسن عملية الهضم، ويساهل بشكل كبير في خفض ضغط الدم،ويحسن من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.



