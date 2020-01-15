Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز الجزيرة ومطروح والهلال في دوري القسم الثالث

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


نجح نادي الجزيرة في مواصلة صدارتة للمجموعة الثانية عشر "ب" مجموعة مطروح بعد فوزة علي فريق الشرطة بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة التاسعة يرفع رصيدة للنقطة 17 ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة الرابعة في المركز الأخير بالمجموعة.

وفي ملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية نجح نادي الهلال في الفوز علي شباب الضبعة 1/3 ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 16 والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة الحادية عشر وهي الهزيمة الثانية للفريق علي التوالي بعد الهزيمة من شباب الحمام في الجولة الماضية.

وحقق فريق مطروح فوز مهم علي المصري السلومي بهدف نظيف ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 14 ويتوقف رصيد المصري السلومي عند النقطة 14.

وتختتم مباريات الجولة الجمعة بلقاء برج العرب صاحب ال8نقاط مع الحرية صاحب ال12 نقطة بملعب مركز شباب برج العرب.

ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب":

1- الجزيرة 17 نقطة
2- الهلال 16نقطة
3- مطروح 14نقطة
4-مصري السلوم 13نقطة
5- الحرية 12نقطة
6- شباب الضبعة 11نقطة
7- برج العرب 8نقاط
8- شباب الحمام 6نقاط
9- مطروح 4نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة محمود متولي في مباراة الأهلي وطنطا

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ أقل من 5 دقائق

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا شوت.. نتيجة مباراة الاهلي وطنطا الآن.. يلا كورة مباشر ماتش الاهلي لايف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ ساعة

يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر في الدوري المصري yallakora رابط ماتش الأهلي قناة أون سبورت يلا كورة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شوبير يعلن انضمام أليو بادجي رسمياً للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

فوز الضبعة والحرية ومركز شباب الحمام في القسم الثالث

الهلال يلحق بالحرية الهزيمة الأولى وهبوط مطروح في القسم الثالث

الجزيرة يواصل صدارته للمجموعة ويهزم الحرية بثلاثية

تعادل شباب الحمام مع الشرطة والمصري مع الحرية بالقسم الثالث

الجزيرة يهزم المصري ويتصدر مجموعة مطروح

الحرية يهزم الحمام ومطروح يتخطي كمين الشرطة بالقسم الثالث

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر في الدوري المصري yallakora رابط ماتش الأهلي قناة أون سبورت يلا كورة

06:49 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

05:05 م

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا شوت.. نتيجة مباراة الاهلي وطنطا الآن.. يلا كورة مباشر ماتش الاهلي لايف

07:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status