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"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:16 م
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إبراهيم محلب
إبراهيم محلب
تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وصل منذ قليل، محافظ البنك المركزي طارق عامر، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.


وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.


وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.

"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
"محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)
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