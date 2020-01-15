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عرض كامل العدد لفيلم "شارع حيفا" في سينما زاوية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:11 م
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شارع حيفا
شارع حيفا
أحمد رمضان متولي
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رفع الفيلم الروائي "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال لافتة كامل العدد عند عرضه في سينما زاوية مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدوليحيث حصل على جائزتي أفضل فيلم وممثل في قسم آفاق السينما العربية.

 

وكان "شارع حيفا" قدحصد 6 جوائز قبل ذلك خلال مسيرته، وهم أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزةلازار فيلم وجائزةشركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي،جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رومن مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بـأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

 

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

 

"شارع حيفا" من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد،علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركةWide Management  التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

 

مهند حيال وُلد في جنوب العراق في مدينة الناصرية عام ١٩٨٥ تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام ٢٠١٠ ، خاض عدة ورش سينمائية في مجالي الإخراج والورش في عدة دول أوربية وعربية، كان آخِر فيلم قصير صنعه عيد ميلاد ٢٠١٣ قد شارك رسمياً في مهرجان برلين الدولي السينمائي، ونال جائزة النجم السينمائي الصاعد عام ٢٠١٤ من مهرجان رود آيلاند في أميركا.

 

حصل فيلمه الطويل الأول شارع حيفا على الجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان الدولي في كوريا الجنوبية ، وحصل أيضاً على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى عمله في الإخراج عمل منتجاً مشاركاً في عدد من الافلام السينمائية، وأعد عدة ورش في مجال الكتابة والإنتاج المشترك، وهو حالياً يشغل منصب مدير الإنتاج السينمائي في وزارة الثقافة العراقية.

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