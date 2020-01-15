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وحيد حامد: التدين غير الحقيقي أحد أسباب التحرش في مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:05 م
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وحيد حامد
وحيد حامد
أمنية فوزي
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علق الكاتب الكبير وحيد حامد، على قضية التحرش، قائلًا: "عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري".

وأضاف "حامد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا؛ أهمها التدين غير حقيقي.

وأوضح الكاتب الكبير، أن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين.
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وحيد حامد قضية التحرش توك شو التحرش أخبار مصر

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