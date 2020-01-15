أكرم حسني يؤدي مناسك العمرة

حرص الفنان أكرم حسني، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية على قضاء مناسك العمرة.



ونشر أكرم مقطع فيديو جديد له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر في الفيديو وهو داخل الحرم المكي، قائلًا: "الحمد الله، ربنا أكرمنى واتميت مناسك العمرة، ربنا يتقبل إن شاء الله، ودعيت لكل حبايبي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقكم بزيارة قريبة".



يشار أن الفنان أكرم حسني شارك مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "عطل فني"، والمسرحية بطولة آيتن عامر،أكرم حسني،شيكو، نشوى مصطفى،هشام ماجد،محمد جمعة،إسماعيل فرغلي، والمسرحية من تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، موسيقى أحمد وحيد كينج، إخراج أوتاكا.