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عاجل.. إصابة محمود متولي في مباراة الأهلي وطنطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام طنطا في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

واضطر متولي للخروج من ملعب المباراة في الدقيقة 67 متأثرًا بإصابة في عضلة السمانة ليحل زميله أحمد فتحي بديلًا له.

ويتقدم الأهلي على طنطا بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز سجله حسين الشحات.

ومن المنتظر أن يخضع متولي لفحص طبي عقب مباراة الأهلي أمام طنطا لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.
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