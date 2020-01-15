Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:42 م
Advertisements
طقس
طقس
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وكان الطقس دافئًا.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة تنخفض من 3 لـ4 درجات مئوية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض وتصل إلى 16 و17 درجة خلال يومي الخميس والجمعة، مع احتمالية سقوط الأمطار متوسطة الشدة وخفيفة على القاهرة، وأشد على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الخميس درجه الحراره حالة الطقس توقعات الأرصاد الأرصاد

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

لواء طيار يكشف الجحيم المنتظر لمن يفكر في الاعتداء على مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مكالمة حمادة صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 17 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

أليو بادجي يصل القاهرة اليوم لإتمام انتقاله إلى الأهلي والإعلان عن الصفقة غدًا

منذ أقل من ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" توجه تُحذير شديد للموطنين

رياح سرعتها 50 كم في طريقها إلينا.. الأرصاد تحذر

عاجل.. مدير مركز التنبؤات يحذر من طقس الأسبوع المقبل

"الأرصاد" تُحذر من الشبورة المائية الكثيفة وتوجه نصائح للمواطنين

"الأرصاد" تُحذر من الأمطار الغزيرة.. وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

"الأرصاد" تُحذر: تساقط أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status