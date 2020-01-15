الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وكان الطقس دافئًا.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة تنخفض من 3 لـ4 درجات مئوية خلال الـ72 ساعة المقبلة.



وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض وتصل إلى 16 و17 درجة خلال يومي الخميس والجمعة، مع احتمالية سقوط الأمطار متوسطة الشدة وخفيفة على القاهرة، وأشد على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح.

