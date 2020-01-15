نجوم الفن وقيادات سياسية يشاركون في عزاء نجل مايا مرسي

وصل منذ قليل، عدد من الفنانين إلى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي مساء اليوم الأربعاء، منهم الفنان هاني سلامة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة يسرا.



بالإضافة لحضور العديد من القيادات السياسية والشخصيات العامة والوزراء منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحرمه، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير الطيران محمد منار عنبة، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار السابق، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والإعلاميتين جاسمين طه زكي وبثينة كامل والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والكاتبة لميس جابر.



ويذكر أن تامر مرسي وافته المنية مساء يوم الاثنين، عن عمر الـ16عاما، حيث توفي وفاة طبيعية أثناء النوم، وتم تشييع الجنازة أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، والجدير بالذكر أنه تم نشر على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة".

