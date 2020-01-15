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أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:07 م
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الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وصلت منذ قليل، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ للمشاركة بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.


وغابت الدكتورة سحر نصر، عن التعديل الوزاري الأخير الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي، ليتم إسناد ملف الاستثمار لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.


كما شارك بالعزاء، عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات عامة، ورجال الدولة، والسياسيين، وفنانين، وكُتاب.


وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي، عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.

أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
أول ظهور لـ سحر نصر بعد استبعادها في التعديل الوزاري الأخير (صور)
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