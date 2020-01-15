أحمد داش لـ"الفجر الفني": بدأت تصوير أولي مشاهدي في مسلسل "البرنس".. وكنت أحلم بالوقوف أمام أحمد زكي

رغم صغر عمره إلا أنه استطاع أن يثبت موهبته فى التمثيل للجميع، منذ أن اكتشفه المخرج عمرو سلامة كبطل أساسي فى فيلم "لا مؤاخذة"، ثم تألق فى مجال التمثيل وقدم أدوار مميزة مثل دوره فى مسلسل "طايع"، فيلم "كازابلانكا".



فتح الممثل الصاعد أحمد داش قلبه لـ" الفجر الفني "، وتحدث عن مشاركته فى مسلسل "البرنس"، تجربته فى فيلم "كازابلانكا"، كواليس العمل مع أمير كرارة، طموحه فى مجال التمثيل.



وإلى نص الحوار:



نهنئك على انضمامك لأسرة مسلسل "البرنس".. هل بدأت تصوير مشاهدك.. وكيف تم ترشيحك للدور؟



أنا صورت يومين فقط من مشاهدي فى المسلسل، لأن المسلسل بدأ التصوير فيها منذ أسبوع فقط، تم ترشيحي من قبل المخرج محمد سامي.



وما الذي جذبك للمشاركة فى مسلسل "البرنس"؟



شخصيتي فى العمل مختلفة وجرئية وأنا أعجبت بها وشعرت أنها ستضيف لى فى مشوارى الفني، وأيضاً العمل معروض فى السباق الرمضاني وهذه فرصة جيدة ومع نجوم كبار.



آخر عمل سينمائي قدمته فيلم كازابلانكا ..كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟



التجربة كانت مميزة جداً لأن الفيلم كان للعيد وإنتاجه ضخم ومع نجم مميز مثل أمير كرارة ومخرج قوي مثل بيتر ميمي، وأنا استمتعت جدا بهذا العمل.



وكيف كانت كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟



أمير كرارة متواضع جدا وشخص جميل على المستوي الشخصي، وعلى المستوي الفني ممثل قوي وله أدواته والعمل معه ممتع جداً والكواليس كانت مضحكة وخفيفة وأنا سعدت بالعمل معه جدا.



وما أقرب عمل قدمته إلى قلبك.. وعرف الجمهور بـ أحمد داش؟



أنا الجمهور عرفني من فيلم "لا مؤاخذة" وهو أول عمل بدأت به، ولكن الأعمال التى فرقت فى مشواري الفني مسلسل "طايع"، ومسلسل "سابع جار"، وفيلم "كازابلانكا".



ومع من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامهم؟



الفنان الراحل أحمد زكي.



وهل هناك نصيحة قيلت لك فى مجال التمثيل مازالت تسير عليها؟



صديق لى قال لابد أن تكون صادق مع نفسك ومؤمن بها حتى تصل إلى أحلامك وأهدافك.



وماذا عن دراستك الآن؟



أنا حالياً أدرس فى مجال البيزنس، وأنوي الدراسة فى معهد الفنون المسرحية بعد الجامعة.



فى نهاية حديثنا ..ماطموحك فى مجال التمثيل؟



أتمنى أن أقدم أعمال صادقة ولها معني وتقدم رسالة تفيد الجمهور وتمتعهم أيضاً ولكن الأهم أن تكون هادفة.