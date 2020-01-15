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شوبير يعلن انضمام أليو بادجي رسمياً للأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، انضمام السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

ونشر شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" نهائيا.. أليو بادجي في النادي الأهلي".

 

وتابع شوبير:"أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي اتم منذ قليل كل اجراءات التعاقد مع المهاجم الجديد السنغالي آليو بادجي للانضمام لصفوف الاهلي".

 

وأكمل:"جيرالدو يرفض الانضمام للصفاقسي وأزارو يتمسك بالبقاء في صفوف الأهلي، وحيرة في الأهلي من منهم سيخرج من القائمة".

 

وسيكون أليو بادجي الصفقة الثانية التي يتعاقد معها الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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