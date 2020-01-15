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هيثم الحج يكشف عن ضيف شرف وشخصية العام في معرض الكتاب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:04 م
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هيثم الحج
هيثم الحج
كساب أحمد
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قال الدكتور هيثم الحج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام هو دولة السنغال بما لها من علاقات جيدة مع مصر، وسيعمل البرنامج الرئيسي على برنامج "مصر إفريقيا" وسيتضمن هذا البرنامج الكثير من الكتاب الأفارقة.

وتابع "الحج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى العسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء: "المعرض هذا العام سيكون به حضور إفريقي بصورة ملحوظة تماشيًا مع توجهات الدولة".

وتابع أن شخصية العام في المعرض هو جمال حمدان، بوصفه المفكر الأهم في التاريخ الحديث، لافتَا إلى أن المعرض يعمل على ترسيخ القيم الإيجابية داخل صفوف أبنائنا، وهذا خط الدفاع الأول ضد الأفكار الإرهابية والمتطرفة.
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هيثم الحاج معرض الكتاب ضيف شرف معرض الكتاب توك شو

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