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عميدة "حاسبات عين شمس" تتفقد سير الامتحانات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:00 م
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الدكتورة نجوى بدر
الدكتورة نجوى بدر
أية حمروشي
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تفقدت الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، اليوم الاربعاء، سير الإمتحانات بجميع اللجان الفرق بكلية حاسبات ومعلومات، يرافقها الدكتورة هالة مشير حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على آخر الأوضاع بها.

واطمأنت بدر، على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الإمتحانات وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب وتوافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة والتأكد من إجراء الامتحانات فى جو مناسب للطلاب وضرورة تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب وأيضا تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان وتواجد الأطقم الطبية والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها والتصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.
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الكلمات المفتاحية

كلية الحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس الطلاب الإمتحانات

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