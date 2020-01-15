رجاء الجداوي عن شائعة وفاتها: "والله هنمشي في ميعادنا" (فيديو)

عقت الفنانة رجاء الجداوي، على شائعة وفاتها، قائلة: "أنا المرحومة الآن، أنا حزينة، أنا نفسي أعرف إيه متعة الإنسان اللي بينشر مثل هذه الشائعات".



وتابعت "الجداوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء: "مش فاهمة ليه الشائعات دي بتتنشر، أنا فوجئت بهذه الشائعة من خلال مهاتفة أصدقائي بشكل كثير، للمرة الرابعة تطلع شائعة وفاتي، يا جماعة والله هنشمي في ميعادنا".



ولفتت إلى أن هناك وفد من أصدقائها قاموا بزيارتها بعد هذه الشائعة للإطمنان على صحتها، معقبة: "يا جماعة الكلمة الطيبة صدقة".



