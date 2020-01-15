Advertisements
Advertisements
Advertisements

رجاء الجداوي عن شائعة وفاتها: "والله هنمشي في ميعادنا" (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:59 م
Advertisements
الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي
كساب أحمد
Advertisements
عقت الفنانة رجاء الجداوي، على شائعة وفاتها، قائلة: "أنا المرحومة الآن، أنا حزينة، أنا نفسي أعرف إيه متعة الإنسان اللي بينشر مثل هذه الشائعات".

وتابعت "الجداوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء: "مش فاهمة ليه الشائعات دي بتتنشر، أنا فوجئت بهذه الشائعة من خلال مهاتفة أصدقائي بشكل كثير، للمرة الرابعة تطلع شائعة وفاتي، يا جماعة والله هنشمي في ميعادنا".

ولفتت إلى أن هناك وفد من أصدقائها قاموا بزيارتها بعد هذه الشائعة للإطمنان على صحتها، معقبة: "يا جماعة الكلمة الطيبة صدقة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي رجاء الجداوي توك شو الفنانة رجاء الجداوي أخبار مصر

أخبار تهمك

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر في الدوري المصري yallakora رابط ماتش الأهلي قناة أون سبورت يلا كورة

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. التفاصيل المالية لصفقة أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا شوت.. نتيجة مباراة الاهلي وطنطا الآن.. يلا كورة مباشر ماتش الاهلي لايف

منذ ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الأهلي yalla AHLY

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء 15-1-2020 بث مباشر kora star

منذ ساعة و 9 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد طنطا| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري oN Sport

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع مع المرض

آخرهم رجاء الجداوي.. أبرز 10 شائعات موت لاحقت نجوم الفن

تصريح صادم من رجاء الجداوي بعد ترويج شائعة وفاتها (فيديو)

نادية لطفي عن شائعة وفاتها: "بفكر أعمل العزاء يوم الخميس في مسجد الحصري"

أول تعليق لـ"صلاح عبد الله" على شائعة وفاته (فيديو)

أول ظهور إعلامي لـ طلعت زكريا بعد شائعة وفاته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء 15-1-2020 بث مباشر kora star

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الأهلي yalla AHLY

04:35 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

05:05 م

يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر في الدوري المصري yallakora رابط ماتش الأهلي قناة أون سبورت يلا كورة

06:49 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status