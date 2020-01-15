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"يوم الأوساط الأكاديمية والصناعية" حلقة نقاشية في هندسة عين شمس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:58 م
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حلقة نقاشية
حلقة نقاشية
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عقدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الاربعاء، بالتعاون مع مركز التميز في الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وتنفيذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حلقة نقاشية باسم "يوم الأوساط الأكاديمية والصناعية - إصدار الطاقة".

واستضافت الكلية ثلاثة من كبار خبراء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتحدث بشأن أهمية دمج التعليم والبحث وأثره على الصناعة. 

وركز المشاركون في "يوم الأوساط الأكاديمية والصناعة على عدة محاور من أهمها نقل المعرفة وتبادل التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات لمحترفي الصناعة والباحثين الأكاديميين والمبادرة إلى تعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة الأكاديمية والصناعية في قطاع الطاقة، لدفع المزيد من التعاون وتعضيد العلاقات مع القطاع الخاص مع توضيح كيفية تحسين التعليم والتعلم والبحث في الجامعات لكي تصبح عوامل تمكين أقوى للابتكار بالتعاون مع الشركاء في الصناعة.

حضر الحلقة النقاشية كل من الدكتور ضياء خليل القائم بأعمال عميد الهندسة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عمر الحسينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر النادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
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الكلمات المفتاحية

كلية الهندسة حلقة نقاشية جامعة عين شمس الأوساط الأكاديمية والصناعية

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