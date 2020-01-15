الجيش الليبي يعلن رفض دور تركيا في البلاد (فيديو)





فرض قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، شروطه وبلغ الجانب الروسي بها من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس.





ومن بين الشروط مهلة زمنية من 45 إلى 90 يوماً؛ لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل إلى الجيش الوطني وتشكيل لجنة من الجيش بجانب الأمم المتحدة تكون مسؤولة عن حصر السلاح وتسليمه، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".





وأبلغ قائد الجيش الوطني الليبي رفضه أن تكون تركيا وسيطاً دولياً، وأن تكون الدول الوسيطة هي الدول الحيادية التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا بخلاف تركيا الممول والداعم للميليشيات المسلحة.





وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، على أنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.



