السطات الألبانية تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد أنشطة تجسس

قامت السلطات الألبانية، اليوم الأربعاء، باعتقال اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني، وتستضيف ألبانيا مخيما يؤوي آلافا من جماعة إيرانية معارضة.

وكشف القائم بأعمال وزير الخارجية جنت كاكاج، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن الدبلوماسيين هما محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست، وطردتهما السلطات الألبانية لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس.

وقال كاكاج: "طُلب من ممثلي إيران مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور".

وكانت ألبانيا طردت في ديسمبر/كانون الأول 2018 سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي".

وعادة ما تستخدم طهران بعثتها الدبلوماسية في أعمال تجسس على المعارضة في الخارج.