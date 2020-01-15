Advertisements
Advertisements
Advertisements

السطات الألبانية تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد أنشطة تجسس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قامت السلطات الألبانية، اليوم الأربعاء، باعتقال اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني، وتستضيف ألبانيا مخيما يؤوي آلافا من جماعة إيرانية معارضة.

وكشف القائم بأعمال وزير الخارجية جنت كاكاج، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن الدبلوماسيين هما محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست، وطردتهما السلطات الألبانية لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس.

وقال كاكاج: "طُلب من ممثلي إيران مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور".

وكانت ألبانيا طردت في ديسمبر/كانون الأول 2018 سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي".

وعادة ما تستخدم طهران بعثتها الدبلوماسية في أعمال تجسس على المعارضة في الخارج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دبلوماسيين تجسس الات إيران أنشطة ألبانيا آفا

أخبار تهمك

مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي الرسمي ضد طنطا| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري oN Sport

منذ ساعة و نصف

خاص.. التفاصيل المالية لصفقة أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا شوت.. نتيجة مباراة الاهلي وطنطا الآن.. يلا كورة مباشر ماتش الاهلي لايف

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الأهلي yalla AHLY

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر في الدوري المصري yallakora رابط ماتش الأهلي قناة أون سبورت يلا كورة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء 15-1-2020 بث مباشر kora star

منذ ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تستدعى السفير الهولندى.. وتدين ترحيل دبلوماسييها

إيران لهولندا: سنرد على طرد دبلوماسينا بالمثل

المقاومة الإيرانية في ألبانيا تفضح جرائم وانتهاكات نظام طهران (فيديو)

المقاومة الإيرانية: ألبانيا تطرد سفير نظام الملالي ودبلوماسي إيرانى آخر

ترامب يرحب بقرار طرد دبلوماسيين إيرانيين من ألبانيا

بيان عاجل من السعودية بشأن إجراءات ألبانيا بطرد دبلوماسيين إيرانيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء 15-1-2020 بث مباشر kora star

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الأهلي yalla AHLY

04:35 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

05:05 م

يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر في الدوري المصري yallakora رابط ماتش الأهلي قناة أون سبورت يلا كورة

06:49 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status