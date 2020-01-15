القابضة للمياه تشارك الجوالة بالجامعات في نشر ثقافة الترشيد



تشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في حملة ترشيد الإستهلاك التى تطلقها عشائر الجوالة بالجامعات المصرية غدًا بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وتستمر الحملة حتى نهاية العام الجاري بهدف نشر الوعى المائى بأهمية الحفاظ على المياه تحت شعار "Save Egypt's Water".





وقال عمرو حمدى رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات: " تم التنسيق مع العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم والمراكز الشبابية وإتحاد الجامعات المصرية من أجل إطلاق حملة ترشيد الإستهلاك المائي في إطار دور الكشافة كحركة شبابية تساهم فى تربية النشئ وتقويم السلوكياتهم لتحقيق الذات لبناء مجتمع أفضل يعتدم على تدعيم منظومة القيم".





وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تشارك فى المبادرات القومية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، حيث يعد رفع الوعى المائى أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، والتى تحظى باهتمام ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وأشادت الدكتورة إيمان جابر ممثلة وزارة الشباب والرياضة في الحملة، بدور الكشافة المصرية والجوالة فى غرس قيم مثل تحمل المسئولية ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق، مؤكدة على أهمية دور الشباب فى نشر ثقافة الترشيد لاسيما أنهم هم المستقبل.



