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عاجل.. إطلاق نار على قاعدة جوية في ولاية تينيسي الأمريكية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:39 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بأنه تم إطلاق نار في قاعدة جوية في ولاية تينيسي الأمريكية.

ويذكر أن لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وأفادت فضائية العربية إغلاق قاعدة جوية أميركية في تامبا ـ فلوريدا دون ذكر الأسباب مضيفه أنه قامت السلطات الأميركية برفع قرار الإغلاق عن قاعدة تامبا الجوية في فلوريدا بعد تقارير عن مشتبه به مسلح خارج القاعدة.


كانت ايران شنت عدد من الهجمات الصاروخية على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.


وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف ، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخى الذى شنته إيران على قواعد عسكرية تضم قوات امريكية فى العراق، مضيفا بأن "التحذير كان مبكرًا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض ".

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ولاية تينيسي ولاية فلوريدا قاعدة جوية الات اطلاق نار آفا

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