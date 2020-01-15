عاجل.. إطلاق نار على قاعدة جوية في ولاية تينيسي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بأنه تم إطلاق نار في قاعدة جوية في ولاية تينيسي الأمريكية.





ويذكر أن لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.



