أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في نجل مايا مرسي

بدأت منذ قليل مراسم عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر الـ16عاما، الذي توفي وفاة طبيعية أثناء النوم.



وحرص نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي على تقديم واجب العزاء، لمساندة ودعم الدكتورة مايا مرسي في هذه المحنة.



كما حرص على تقديم العزاء لفيف من الشخصيات الهامة ومنهم الدكتور غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، والدكتور السفيرة ميرفت أمين المجلس القومي للمرأة السابقة، على مؤازرة رئيس المجلس القومي للمرأة، والوقوف بجانبها والفنانة يسرا.