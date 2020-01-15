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رئيس الوزراء يشارك بعزاء نجل مايا مرسي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:40 م
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جانب من العزاء
جانب من العزاء
تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ولكن رفض التصوير من الصحفيين والإعلام.

كما شارك بالعزاء، عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، ورجال الدولة والسياسة، وعدد من الشخصيات العامة، والفنانين.

وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.

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