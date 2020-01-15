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واشنطن تنوي إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:34 م
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وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
وكالات
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صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا؛ نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران.

وأضاف منوتشين في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي: "أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا، مع نظرائنا".

وتابع قائلا: "أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعلت (آلية) حل النزاعات. ونتطلع إلى العمل معها بسرعة وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعا".

وأمس الثلاثاء، رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.


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