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نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 بالدوري المصري NOW

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:39 م
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الاهلي
الاهلي
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يلا شوت اون سبورت يلتقي فريق الأهلي المصري بنظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء 15/1/2020، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز، ويحتضن اللقاء ملعب استاد القاهرة الدولي.

 خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر شاشة قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف، وقناة تايم سبورت بأداء صوتي للمعلق مؤمن حسن، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.



على الورق سيكون فريق طنطا خصماً سهلاً أمام الأهلي ومن المتوقع انتهاء المواجهة لصالح الشياطين الحُمر، إلا أن كرة القدم لا يمكن توقع نتائجها دائماً، فبعض الأحيان تحدث المفاجئات غير المتوقعة ولذلك فإن كل شيئ وارد.

يبحث فريق القلعة الحمراء عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وتحقيق العلامة الكاملة، إذ يدخل الفريق المباراة وهو متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، وكانت آخر مبارياته أمام نادي مصر وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل يتواجد نادي طنطا بالمركز الخامس عشر على لائحة ترتيب فرق الدوري، ولذلك فهو مهدد بالهبوط خاصةً وأنه يبتعد عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين.

فيما يلي تشكيلة الأهلي أمام طنطا في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامى ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: مروان محسن.

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