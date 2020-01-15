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خبير مصرفي: توقعات بوصول الدولار لـ15.35 قرشا هذا العام

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:38 م
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الجنيه والدولار
الجنيه والدولار
كساب أحمد
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عقب هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، على تراجع الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.83 جنيه، قائلًا: "الدولار تراجع وفقد حوالي 192 قرشًا من قيمته منذ 2017 حتى الآن".

وأضاف "أبوالفتوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن البنوك العاملة في مصر لديها وفرة كبيرة من الدولار الأمريكي، فمنذ بداية الأسبوع الماضي على سبيل المثال تم ضُخ 1.7 مليار دولار في الأسواق المصري من الصناديق الدولية، وهذا أدى لتراجع الدولار، خلاف تحسن الاقتصاد المصري، وتحسن السياحة.

وتابع أن عائدات السياحة وصلت لـ12.5 مليار دولار خلال العام المنصرم، وهذا يعني أن معدلات السياحة عادت لمستويات قبل 2011، خلاف أن الصادرات الغير بترولية ارتفعت لـ23 مليار دولار، خلاف انخفاض الواردات بنسبة 26%، خلاف أن مصر تعتبر من خامس الدول عالميًا في نسبة تحويل الأموال من الخارج ووصلت نحو 25 مليار دولار العام الماضي.

ولفت إلى أن وكالة بلومبرج، تتوقع أن يصل الدولار لـ15.35 قرشًا خلال هذا العام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأسعار الفترة المقبلة.
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