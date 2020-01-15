تفاصيل إصابة عبد الله جمعة أمام الجونة

تعرض عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة في العضلة الخلفية، وذلك بعد شعوره ببعض الألم في نهاية مباراة فريقه أمام الجونة والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الجونة ضمن مباريات الدوري العام .

وغادر عبدالله جمعة ملعب اللقاء بسبب بالاصابة في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة، حيث استكمل الفريق الابيض الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين فقط.

ويخضع جمعة لبعص الفحوصات والاشاعات للتأكد من إصابته في العضلة الخلفية من عدمها، ومدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وبهذا الفوز وصل فريق الزمالك إلى النقطة الرابعة والعشرين بالمركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعد ان خاض الأبيض ١٢ مباراة نجح في الفوز بسبعة مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر مواجهتين.