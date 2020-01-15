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أحمد المسلماني: إيران حولت قاسم سليماني إلى أسطورة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:37 م
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أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أمنية فوزي
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علق الإعلامي أحمد المسلماني، على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قائلًا إن هناك أسئلة كثيرة حول مقتل سليماني، الذي حولته إيران إلى أسطورة، موضحًا أن هناك أغنية "راب" إيرانية شهيرة معادية للحرب تتحدث عن أسطورة قاسم سليماني، تقول بعض كلماتها "لم أكن أحب يومًا هؤلاء أكلة الجراد، أنهض يا قورش، قاسم سليماني لديه جيش في كل مكان، قسما بالخليج الفارسي سنقضي على اسمكم".

وأضاف "المسلماني"، في أولى حلقات برنامجه "علم السياسة"، أن قاسم سليماني أصبح موجودا في السياسة والموسيقي والغناء والأحداث العربية، وفي صدارة المشهد في إيران، مجموعة أسئلة حول ما جرى في واقعة مقتل سليماني.

أولها: لماذا السكوت سبع سنوات على قاسم سليماني، وبعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد بـ70 ساعة يتم قتله؟، حيث ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت منذ سنوات قاسم سليماني بالإرهاب، ولكن قتله بعد 70 ساعة من أحداث السفارة الأمريكية في العراق يضع شكوك حول أنه كان هناك غطاء أمريكي إلى حد كبير وإلى أبعد الحدود على ما كان يفعله قاسم سليماني.

وثانيها: هل كان قاسم سليماني أسطورة حقا؟، حيث أوضح الإعلامي، أن كل ما نعرفه عن قاسم سليماني هو كلام إعلامي عن اسطورة كبيرة "ظهر سليماني واختفى قاسم سليماني هنا وهناك"، وتم وصفه بشخص اسطوري يظهر في أي مكان وأي زمان وفي أي بقعة من العالم العربي وفي إيران، متسائلًا:" هل ده كلام واقعي، هل في حد بهذه الخطورة والتمكن؟، الحقيقة محتاجين مراجعة كبيرة جدًا للمستوى الاسطوري الذي صنعة الاعلام الإيراني والإعلام الموالي لإيران بشأن حقيقة قوة قاسم سليماني".

وثالثها: من الذي ساعد في قتل قاسم سليماني على الأرض؟، حيث أوضح المسلماني، أن طائرات بدون طيار قامت بقصف سليماني في بغداد، ولكن هناك بلا شك عملاء أرضيين، متسائلًا: "هل عناصر عراقية أو أمريكية أو إيرانية، أوي أي مستوى من العمالة، هل كان هناك لاصق متصل على سيارة قاسم سليماني، أو فيه متابعات بالسرايا أو بغيره، لكن بكل تأكيد كان هناك على الأرض من ساعد الذين ضربوا من الجو".

ورابعها: هل صحيح أن قاسم سليماني كان على خلاف كبير مع المخابرات الإيرانية؟، أوضح الإعلامي، أن الحرس الثوري بقيادة قاسم سليماني مؤسسة غير المخابرات الايرانية، ولكن ما يجمعهم هو العمل خارج إيران، فالحرس الثوري الإيراني يعمل خارج إيران وخاصة في المنطقة العربية، وكذلك المخابرات الإيرانية، ولكن هناك تصريحات عن صراع كبير واشتد مؤخرا بين المخابرات الإيرانية وبين سليماني.

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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني توك شو العراق إيران أمريكا أحمد المسلماني

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