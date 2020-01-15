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تنسيقية الأحزاب: قاعدة برنيس ضرورية لدعم الأسطول الجنوبي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:36 م
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القوات المسلحة
القوات المسلحة
داليا الحسين
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علق محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على افتتاح قاعدة برنيس العسكرية قائلًا: "هناك تنوعا في تسليح القوات المسلحة المصرية، فضلًا عن تنوع قدرة الطيار المصري على قيادة الطائرات الفرنسية والروسية والأمريكية".

وأضاف عزمي، في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، "المقاتل المصري تلقى تدريبات قوية وتم رفع كفاءته كي يستطيع مواكبة التكنولوجيا الحديثة في المقاتلات الحديثة"، لافتا إلى أن هناك قطع عسكرية جديدة أضيفت للقوات المسلحة مثل الطائرة الهيلوكوبتر 124.

وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تشهد زخمًا كبيرًا ويوجد بها قواعد عسكرية كثيرة لدول أجنبية؛ ولذلك "قاعدة برنيس العسكرية ضرورية لدعم الأسطول الجنوبي المصري في ظل التطورات والتوترات في منطقة البحر الأحمر".
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