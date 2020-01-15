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"الجبير" يستعرض جهود تحقيق التعايش مع رئيس مؤسسة التفاهم العراقي
الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:31 م
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الفجر السعودي
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الوزارة بعاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، رئيس مؤسسة التفاهم العراقي مارك شناير.
ودار خلال اللقاء، استعراض جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، ودعم المملكة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك.
كما التقى عادل بن أحمد الجبير، في وقت سابق من اليوم، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، كلاً من سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
ودار خلال الاجتماع، مناقشة معظم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وهذه الدول.
عادل الجبير
عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير المطرفي الهُذلي، يعرف بإسم عادل الجبير ولد في 1 فبراير 1962 / 26 شعبان 1381هـ، وهو سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 / 10 رجب 1436هـ، حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018.
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