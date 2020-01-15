تخفيضات كبيرة على الشاشات والهواتف | عروض كارفور carrufour Market خصومات هائلة على كافة المنتجات تصل ل 70% يناير 2020

تخفيضات كبيرة على الشاشات والهواتف | عروض كارفور carrufour Market خصومات هائلة على كافة المنتجات تصل لـ70% يناير 2020



يشهد شهر يناير 2020عروض وخصومات هائلة في كارفور مصر وجميع المحافظات حيث قدمت كارفور عروض علي جميع السلع والمنتجات سواء كانت غذائية أو أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية الحق العرض وبادر بالطلب علي الخصومات الرائعة المقدمة من كارفور في جميع الفروع خلال شهر يناير والتي تستمر وحتي منتصف الشهر.



تستمر عروض كارفور التي تقدمها بمناسبة عيد ميلادها السنوي علي بعض المنتجات حتي اليوم بعد أن قام الكثير من العملاء بشراء الكثير من المنتجات في الفترة التي اعلنتها كارفور عن تقديم عروض وخصومات علي كافة المنتجات التي تقدمها تسهيلا للعميل في شراء كافة احتياجاته المنزلية وغيرها بأسعار مخفضة وخاصة بعد غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث تسعي سلسلة كارفور الي تحسين اداءها لكي يتمكن العميل من وجود كافة ما يريده من خلالها.







عروض كارفور 2020

فتح سوق كارفور لجميع المنتجات اجدد العروض المزهلة علي جميع المنتجات بداخله وتقليل أسعار جميع المعروضات بسوق يناير كارفور والعروض سارية حتي منتصف شهر يناير 141 علي الجميع الإسراع إلى أقرب فرع من فروع كارفور للمشاركة والشراء واغتنام الفرصة والحصول علي اكبر الخصومات.



عروض كارفور



خصومات كارفور carrufour Market

تضمن عروض كارفور جميع المعروضات بسوق كارفور من منتجات غذائية اسماك والبان وخضروات وفاكهة ولحوم ومأكولات معلبة كما يوجد عروض علي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمشروبات وأدوات التجميل والمنظفات وغيرها ووصل التخفيضات علي هذه المنتجات إلى سعر اقل وبنسبة تخفيضات مزهلة ليناير 2020.



تخفيضات كبيرة على الشاشات والهواتف | عروض كارفور carrufour Market خصومات هائلة على كافة المنتجات تصل لـ70% يناير 2020

