أسعار الأسمنت تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020

أسعار الأسمنت اليوم





واصلت أسعار الأسمنت التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020، ليواكب التراجعات الجديدة في أسعار الحديد في محاول للخروج من حالة الركود الضاربة في سوق مواد البناء، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:





أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل 785 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن





أسمنت أسيوط "الفهد" تراجع جنيهان ليسجل سعر 767 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 778 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 768 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص 775 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن





أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل سعر 758 جنيهًا للطن





سعر أسمنت حلوان تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن





أسمنت السويدي سجل سعر 785 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف 773 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت النخيل 715 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 715 جنيها للطن





سعر أسمنت الواحة 723 جنيها للطن









أسعار الأسمنت المقاوم





أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 810 جنيها للطن





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن





السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن





السويدي المقاوم تراجع جنيهان ليسجل سعر 818 جنيهًا للطن



