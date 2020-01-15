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أسعار الأسمنت تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:31 م
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

واصلت أسعار الأسمنت التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020، ليواكب التراجعات الجديدة في أسعار الحديد في محاول للخروج من حالة الركود الضاربة في سوق مواد البناء، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل 785 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" تراجع جنيهان ليسجل سعر 767 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 778 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 768 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 775 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل سعر 758 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي  سجل سعر 785 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف 773 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل 715 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 723 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 810 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن

السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم تراجع جنيهان ليسجل سعر 818 جنيهًا للطن

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