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أسعار الأسمنت تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020
الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:31 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
واصلت أسعار الأسمنت التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020، ليواكب التراجعات الجديدة في أسعار الحديد في محاول للخروج من حالة الركود الضاربة في سوق مواد البناء، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل 785 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" تراجع جنيهان ليسجل سعر 767 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 778 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 768 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 775 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل سعر 758 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي سجل سعر 785 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف 773 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت النخيل 715 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 715 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 723 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 810 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن
السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم تراجع جنيهان ليسجل سعر 818 جنيهًا للطن
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