تنفيذي الإسكندرية يخصص قطعة أرض لإنشاء إسعاف ومطافئ

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف اليوم على تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة برج العرب والبالغ مساحتها 150م لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لانشاء إدارة شئون اجتماعية لخدمة الأهالي بالمنطقة، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بنجع أحمد بطريق جمال عبد الناصر بمركز ومدينة برج العرب والبالغ مساحتها 400م لإنشاء مقر لسيارات الإسعاف والمطافئ وذلك نظرا للحاجة الماسة للمنطقة كما أكد المحافظ أن إقامة وحدات لسيارات المطافئ في أماكن كثيرة ومتفرقة بالمحافظة يعتبر أمر هام جدا وخاصة في ظل وجود الزحام المروري الحالي الذي يعوق وصول سيارات المطافئ إلى موقع الحريق بالسرعة الكافية.



وقد وافق المجلس التنفيذي على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض كائنة بناحية عزبة الطوير التابعة لقسم المنتزه والبالغ مساحتها 810م لتخصيصها لإقامة مدرسة حكومية للمرحلة الثانوية لخدمة أهالي المنطقة وذلك نظرا للحاجة الماسة لأهالي المنطقة لإقامة مدرسة ثانوي. كما وافق المجلس على تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بقرية الصاعد التابعة لحي العامرية ثان والبالغ مساحتها 10س 20ط تقريبا لتخصيصها لإقامة مدرسة تعليم أساسي.





جاء ذلك خلال أول جلسة للمجلس تنفيذي لمحافظة الإسكندرية عقب تولي اللواء محمد الشريف مهامه كمحافظا للإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء خالد سعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

