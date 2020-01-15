محمود الشرقاوي: أتمني العمل مع مصطفى شعبان.. وأنتظر عرض "بيت القبايل" بلهفة

أكد الفنان محمود الشرقاوي، أن دوره في مسلسل "بيت القبايل" والذي سيعرض خلال أيام قليلة علي شاشة الحياة، محوري به أحداث وتفاصيل صعيدية كثيرة تعرض لأول مرة وبه غموض .

وأضاف: "العمل مع فريق العمل به متعة كبيرة وخاصة مع المخرج حسني صالح مخرج العمل الذي قام بتدريبي علي اللهجة الصعيدية وأنتظر عرض المسلسل بلهفة شديدة خاصة أنه أول تجربة لي في الدراما الصعيدية .

واستكمل: "أتمني العمل مع الفنان مصطفي شعبان قريبا خاصة أنه نجم يملك مواصفات وقدرات تمثيلية خاصة وكاريزما كبيرة سواء في الدراما التلفزيونية والسينمائية يحسد عليها والعمل معه أضافة لأي فنان ويثقل من خبراته".

المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبد المغنى، وإخراج حسني صالح.