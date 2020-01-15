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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق سدادها أون لاين عبر موقع شركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt | تعرف على مدة الإنتهاء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:41 م
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فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق سدادها أون لاين عبر موقع شركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt | تعرف على مدة الإنتهاء

ظهرت الآن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg، حيث شهد موقع وي إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يناير 2020، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020، حيث تقدم المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة بهدف التسهيل على المواطنين في التعرف على قيمة الأشتراك الخاص بهم للاشتراكات الربع سنوية.

المصرية للاتصالات لاستعلام فاتورة التليفون يناير 2020
تقوم شركة وي بإصدار الفواتير الخاصة بالأشتراكات الربع سنوية خلال شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، حيث يتم إعلان فاتورة التليفون المنزلي من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، وقد قدمت الشركة عدد من الطرق للاستعلام عن الفاتورة، حيث يمكن للجميع تسديد قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال كروت الائتمان، أو من خلال فوري ومصاري، كما يمكن السداد من خلال فروع وي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتقوم الشركة بإعطاء فترة سماح لجميع العملاء من أجل سداد قيمة فاتورة التليفون، وبعدها يتم تحويل الهاتف للاستقبال فقط، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة يتم قطع الخدمة مؤقتاً، كما نشير للجميع إلي أنه يجب سداد فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2020 لتجنب انقطاع الحرارة، وبالتالي انقطاع الأنترنت المنزلي.

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020
تقوم شركة وي بالتسهيل على جميع العملاء في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2020 من أجل سداد قيمة الفاتورة حسب الطرق المختلفة للدفع، ومن خلال الدخول عبر موقع المصرية للاتصالات لاستعلام فاتورة التليفون، يقوم العميل بكتابة كود المحافظة، ورقم الهاتف، وبعدها يتم الضغط على اظهار الفواتير، ويظهر قيمة الاشتراك بدون أي تفاصيل لضمان سرية البيانات.

تحديث: قامت المصرية للاتصالات بإجراء تغييرات على الاشتراكات الخاصة بالخط الأرضي مع زيادة قيمة الأشتراك وإضافة عدد من المميزات لجميع العملاء حسب الباقة المراد الاشتراك بها.

يتم تحصيل فاتورة التليفون الأرضي بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020، وفي حالة عدم سداد الفاتورة حتى يوم 15 أبريل يتم تحويل الخط لاستقبال المكالمات فقط، وفي حالة عد السداد حتي يوم 15 مارس يتم قطع الحرارة عن الخط وفرض غرامة مالية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق سدادها أون لاين عبر موقع شركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt | تعرف على مدة الإنتهاء
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