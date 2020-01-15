نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر علي قناة اون سبورت الرياضية علي اليوتيوب في مباراة تُقام اليوم الاربعاء الموافق 15 / يناير / 2020 علي ارضية استاد القاهرة .









تعتبر مباراة الاهلي ضد طنطا هي مباراة مؤجلة من الاسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف علي موعد مباراة الاهلي طنطا وبطاقة المباراة.





وكشفت ادارة الاهلي عن غياب كل من شريف إكرامي بداعي الاصابة وأيضاً ووليد سليمان ورمضان صبحي وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود والمالي اليو ديانج بسبب الإيقاف. الأهلي Vs طنطا‏. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 13).



