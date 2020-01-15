باستخدام الألوان البارزة.. فنانة يابانية تُعلم أطفال "أولادنا" المكفوفين الرسم والتصوير

في إطار حرصها على تنمية مهارات ودمج الأطفال ذوي القدرات الخاصة.. تنظم مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، بالتعاون مع مؤسسة اليابان لتبادل الثقافات -مكتب القاهرة، ورشة عمل لتعليم الأطفال فاقدي وضعاف البصر الرسم والتصوير باستخدام الألوان البارزة، وذلك يوم 2 فبراير 2020، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

ويقوم بتدريب "أولادنا" خلال ورش العمل، الفنانة اليابانية ساتولي خبيرة تعليم المكفوفين للرسم والتصوير حول العالم، والتي تزور مصر لمدة 5 أيام تبدأ أول فبراير المقبل. تستضيفها خلالها "مؤسسة اليابان لتبادل الثقافات".

من جانبها أكدت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، أن الهدف الرئيسي التي تسعى المؤسسة لتحقيقه هو توفير حياة لائقة لأطفالنا من ذوي القدرات الخاصة وذويهم، من خلال تنمية مهاراتهم وزيادة الوعي المجتمعي بحقوقهم، مشيرة إلى أن الفنانة اليابانية ساتولي، سوف تلتقي بعدد من أطفال مؤسسة "أولادنا"، لتعليمهم كيفية الرسم والتصوير باستخدام الألوان البارزة، وذلك في إطار خطط المؤسسة لدعم ودمج الأطفال فاقدي وضعاف البصر في المجتمع، واكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية.

وأشادت عبد القادر بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة، وهو ما ينعكس إيجابيا بقوة على حياتهم.

وأضافت عبد القادر أن مؤسسة "أولادنا"، تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي يمكن من خلالها كشف الإمكانيات الهائلة لدى الأطفال ذوي القدرات الخاصة في كل مكان بمصر، لافتة إلى أن هناك فعاليات تنظمها المؤسسة على مدار العام وعلى رأسها ملتقى أولادنا الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر انطلاق النسخة الرابعة منه في 20 مارس 2020، تحت شعار " التكنولوجيا... طريقنا".

وتعد مؤسسة أولادنا واحدة من أبرز المؤسسات الفاعلة في مجال رفع مستويات تمكين الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات بالمجتمع.

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة اليابان هي منظمة إدارية مستقلة، أسستها الحكومة اليابانية عام 1972 للقيام ببرامج التبادل الثقافي الدولي ولتعميق التفاهم بين اليابان ودول العالم.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن مؤسسة أولادنا تنظم ملتقى سنوي للأطفال ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر انطلاق النسخة الرابعة منه في 20 مارس 2020، تحت شعار " التكنولوجيا.. طريقنا".

ويهدف "ملتقى أولادنا" السنوي إلى دمج الأطفال ذوي القدرات الخاصة في مختلف جوانب الحياة من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم، بجانب العمل على زيادة الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئات وخاصة الأطفال منهم.