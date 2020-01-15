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تشكيل الأهلي الرسمي ضد طنطا| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري oN Sport

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:36 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه طنطا بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره طنطا بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار الحادي عشر على التوالي، فيما يأمل أبناء السيد البدوي في إيقاف قطار الأهلي والعودة بنتيجة إيجابية.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - محمود متولي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

علي لطفي - مروان محسن - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - صلاح محسن - جيرالدو دا كوستا.

فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير ووليد أزارو من قائمة الأهلي النهائية للمباراة.
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