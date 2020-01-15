الدولار يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء





واصلت أسعار الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام العملات الرئيسية مع ترقب توقيع المرحلة الأولي لإتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في وقت لاحق.





وينتظر المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير "البيج بوك" في وقت لاحق من اليوم حول الظروف الحالية للاقتصاد الأمريكي.





وتراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1153 دولار.





واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 109.96 ين، وحافظ على سعر 1.3022 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.





وهبط سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9649 فرنك.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.266.