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موعد عرض مسلسل "بنت القبائل" على قناة الحياة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:29 م
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بنت القبائل
بنت القبائل
محمود حنفي
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تعرض قناة "الحياة" مسلسل "بنت القبائل"، حصريا، بدءا من السبت 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء.

"بنت القبائل" مسلسل من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

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