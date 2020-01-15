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وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:29 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قام وفد مكون من 26 دارس للاثار من دولة فرنسا بزيارة عدد من المناطق الآثرية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، صرح بذلك سيد الشورة مدير عام الآثار بالمحافظة.

وأضاف أن الوفد زار مناطق آثار كوم أوشيم ومعبد مدينة ماضي وأم الأثل وهرم سنفرو بسيلا وأم البريجات وقصر الصاغة وديميه السباع ورافقهم من منطقة اثار الفيوم محسن كمال وياسر يوسف وايمن رمضان راتب وحسن مصطفى محمد مفتشى الآثار.

أبدى الوفد الفرنسي إعجابهم الشديد بالآثار التي تحويها محافظة الفيوم، وأكدوا أن المحافظة بها آثار متميزة من مختلف العصور التاريخية كما أنها تتميز بـ "يورتريهات " الفيوم التي تنتشر في العديد من متاحف العالم.

وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
وفد من دارسي الآثار الفرنسيين يزورون المناطق الأثرية بالفيوم
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الكلمات المفتاحية

مصر الفيوم اخبار اﻻثار

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