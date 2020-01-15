شيخ "الشبراوية": البعض يحاول إحداث انشقاق في البيت الصوفي



وشهد البيت الصوفي المصري، أزمة كبرى بعد تصاعد دعوات بعض المريدين المطالبين بعزل شيخ مشايخ الطرق الصوفية.



قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الصوفية في مصر، إن البعض يحاول النيل من الصوفية ويعمل على حدوث انشقاقات داخل البيت الصوفي، موضحا أن من يريد خلخلة البيت الصوفي شخص مغرض ومدسوس.وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية أن البيت الصوفي يشمل جميع أنواع الطرق الصوفية والتي لها قانون ويتجدد هذا القانون بلائحة تنفيذية وتجدد قانون الصوفية في عهد السادات 1976 ومن خلاله يحمي القانون الصوفية من الدخلاء أو من أي شخص يتطاول عليها.