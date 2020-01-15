حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في البحيرة 15 يوما

قررت نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حبس 3 مواطنين من مركز إيتاى البارود 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لافكارها.



والمتهمون هم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، على شعبان ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.