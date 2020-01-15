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عاجل.. إصابة ٨ طالبات بحالات تسمم في الغربية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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لقى 8 طالبات إصابتهم بحالات تسمم نتيجة تناول طعام فاسد، بمدرسه الثانويه التجاريه المشتركه التابعه لقريه محله مرحوم بدائره مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول ٨ طالبات مصابين بحالات تسمم وقىء نتيجة تناول سندوتشات من خارج المدرسة.

وتبين من التحريات الأولية شراء الطالبات ساندوتشات "فول وطعمية" من أحد المطاعم أمام المدرسة بقرية محله مرحوم، وأثناء تناولهم داخل المدرسه شعرن بحالة من الإعياء وأعراض تمثلت في مغص وقيئ.

تم توقيع الكشف الطبى على الطالبات، وتم وضعهن تحت الملاحظة بالمستشفى.
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