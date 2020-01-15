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هدف شيكابالا.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت رابط ماتش الزمالك yalla shoot

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:05 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

- موعد مباراة الزمالك ضد الجونة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد الجونة، في تمام الخامسة مساء الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس، والثالثة بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الجونة
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الجونة، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.

- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الجونة كول كورة COOLKORA
يسعى الزمالك لمواصلة الإنتصارات من جديد بعد استعادتها في الجولات الأخيرة، لاسعاد جماهيره، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي مصطفى محمد، وأشرف بن شرقي، وأوناجم zamalek ONLINE.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد الجونة
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الجونة، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.
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