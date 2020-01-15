Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد هدفه في الجونة.. "شيكابالا" يستعيد ذاكرة التهديف في الدوري الممتاز بعد غياب 943 يومًا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:01 م
Advertisements
شيكابالا
شيكابالا
علاء خليف
Advertisements
عاد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، للتهديف مع الفارس الأبيض، ونجح في احراز أول أهداف فريقه في شباك فريق الجونة خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف محمود شيكابالا من تسديدة صاروخية بالدقيقة 15 ليمنح فريقه المقدمة أمام الجونة.

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك بعد غياب 42 يومًا:
ويشارك "شيكابالا" في مباراة الزمالك والجونة اليوم بعد غياب 42 يومًا عن مباريات الفارس الأبيض، حيث كانت مباراته الأخيرة مع الفريق أمام الشرقية في بطولة كأس مصر يوم 4 ديسمبر الماضي والتي فاز بها الأبيض 3-1، وبعدها لم يشارك "شيكا" في أي مباراة بسبب إصابته بـ حصوات على الكلي، وبعد تعافيه استبعده الفرنسي كارتيرون مدرب الفريق من بعض المباريات قبل الاستعانة به في لقاء الفريق الساحلي اليوم.

"الأباتشي" يعود للتهديف بعد 143 يومًا:
واستعاد "شيكابالا" ذاكرة التهديف مع الزمالك بعد غياب 143يومًا تقريبًا، حيث يرجع آخر أهداف "الأباتشي" مع الفريق الأبيض إلي مباراة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي اقيمت يوم 24 أغسطس 2019 وانتهت بفوز الزمالك 6 -0 وسجل "شيكا" هدفين بالمباراة.

آخر أهداف "شيكابالا" في الدوري الممتاز:
ويعتبر هدف "شيكابالا" في مرمي الجونة اليوم هو أول هدف للاعب في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد صيام 943 يومًا تقريبًا، وكان آخر أهداف "شيكا" في الدوري مع الفارس الأبيض في شباك فريق أسوان وقاد فريقه للفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم 15 يونيو 2017 بالجولة 31 من المسابقة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والجونة هدف شيكابالا في الدوري شيكابالا الزمالك والجونه الزمالك

أخبار تهمك

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ ساعتين

مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك هدف بن شرقي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اللوائح تمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON ZAMALEK

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر Yalla Shoot رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع Time Sport

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ ساعة و 25 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هدف شيكابالا.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت رابط ماتش الزمالك yalla shoot

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد هدفه أمام النجوم.. أيمن حفني يُنهي صيام 289 يومًا عن التهديف مع الزمالك

في عيد ميلاده الـ33.. كل ما قدمه "الأباتشي" شيكابالا مع الزمالك ومنتخب مصر

كل ما قدمه "شيكابالا" مع الزمالك بعد عودته من جديد (أرقام)

مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر.. قمة مع الأهلي وفخ إفريقي

بعد تتويجه بكأس مصر.. بطولات وإنجازات الأباتشي "شيكابالا" مع الزمالك ومنتخب مصر

المغربي أشرف بنشرقي تخصص "ثنائيات" مع الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

04:35 م

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

04:34 م

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status